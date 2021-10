Zurigo, cosa vedere in 2 giorni tra arte e cultura

L'autunno è il momento ideale per organizzare un supplemento di vacanza in attesa dell’inverno. È il periodo in cui le temperature sono ancora miti, l’aria è fresca e frizzante, non ancora fredda, perfetta per trascorrere momenti di quiete, con meno traffico e meno folle.

Una città sorprendente, contemporanea, da vivere in tutto relax per un inconsueto e stimolante week end è Zurigo, che si raggiunge da Milano in sole 3 ore e mezzo di treno o un’ora d’aereo. Affacciata sull’omonimo lago, attraversata dal fiume Limmat, Zurigo offre un’ampia scelta di locali trendy e ristoranti, in particolare nei vecchi quartieri industriali riconvertiti, boutique di prestigio e una vivace vita notturna, il tutto incastonato nel cuore delle Alpi.

In questa splendida città, un po’ del tempo del week end, con colta curiosità, dovrà essere dedicato all’arte.

La città infatti offre, accanto alle magnifiche chiese, musei straordinari che non si possono non visitare! Fra tutti, imperdibile è la Kunsthaus, che vanta una delle collezioni d’arte più importanti d’Europa, dove i cimeli e gli oggetti d'arte esposti ripercorrono l'intera storia dell'umanità, dall'antichità ai giorni nostri.

Museum für Gestaltung



Grande novità è la nuova ala del museo, un nuovo edificio progettato dall’archistar britannica David Chipperfield. Inaugurato ufficialmente lo scorso 9 ottobre, si unisce con l’attuale sede risalente al 1910 tramite una galleria sotterranea di settanta metri, per formare il più grande museo d’arte della Svizzera. Nel 2022 ospiterà un'ampia retrospettiva su Niki de Saint Phalle, oltre a mostre su Yoko Ono, Alexandra Bachzetsis, Federico Fellini e lo scultore Aristide Maillol. L’intero programma di mostre è pubblicato sul sito della Kunsthaus.

Lichthalle Maag



In questo periodo anche altri eventi coinvolgono la città elvetica: dal Museum für Gestaltung, alla Lichthalle Maag aperta il 22 settembre con l’esposizione di arte immersiva dedicata a Frida Kahlo, fino alla Tonhalle, la sala da concerti dell’orchestra di Zurigo, recentemente riaperta.

L’arte però non coinvolgerà solo i luoghi a lei solitamente dedicati in città, ma entrerà con la sua forza creativa anche in realtà simbolo del turismo: gli alberghi. Per il periodo dell’avvento e per Natale 2021 infatti dieci hotel selezionati, tra cui il rinomato Hotel Storchen e lo stiloso 25hours Hotel nella Langstrasse, metteranno a disposizione una delle loro camere che sarà trasformata e “decorata” da diversi artisti, prendendo come spunto la città di Zurigo stessa.

Hotel Krone, Zurigo



Le camere del progetto “Hotel Noël - 10 modi per vivere il Natale a Zurigo” potranno essere prenotate già da fine ottobre 2021 sul sito Noelzurich.

I principali appuntamenti nella città elvetica sono stati anticipati a Milano dalla Console generale aggiunta di Svizzera a Milano, Sandra Caluori, della Responsabile del Mercato Italiano di Zurigo Turismo, Anita Berardi e della rappresentante del Museum für Gestaltung, Nicola von Albrecht.