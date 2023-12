Da saldatore a venditore Amazon

Faceva il saldatore Cesare Gregorini; 10 ore al giorno per 1200 euro al mese, lavoro anche all’estero e in condizioni difficili, come 3 metri sotto terra, per esempio.

Con Lean Sales Cesare ha cambiato la sua vita; la sua è una storia di successo, per un giovane uomo che ha colto la possibilità di cambiare il suo lifestyle.

Le ore di fatica ogni giorno erano tante, con uno stipendio basso se voleva incrementare il budget di guadagno, lavorando anche durante il week end al limite dello sfruttamento, ma un giorno ha deciso di cambiare.

Aveva le capacità, poteva fare qualcosa di meglio per lui per il suo stile di vita e la sua famiglia.

Ha iniziato ad aprile 2023, ha visto la potenzialità di cio’ che si poteva fare, poi è arrivata la formazione e ha deciso di iniziare il suo percorso commerciale

Ha lanciato a giugno l’attività e il primo mese ha guadagnato poco di piu’ rispetto al suo stipendio, ma sicuramente non lavorando più di 8 ore al giorno.

Gregorini aveva un lavoro fisso e stabile- con la tredicesima- ma ha deciso di mollare perché oltre ai risultati ha ottenuto la sua libertà, potendosi svegliare la mattina accompagnando i bambini a scuola, recuperando il rapporto con la sua compagna con un ritmo di vita normale e si sente anche ringiovanito!

“Ho dedicato 1 ora al giorno alla formazione, lavoravo, studiavo, dopo il turno di lavoro nonostante la stanchezza “-dice Gregorini

Poi, ho pensato che se mi fossi dedicato interamente ad amazon avrei guadagnato molto di piu’; sono felice, è andato tutto bene, ci ho messo solo 2 mesi iniziando a testare il mercato con piccoli prodotti presi dall’Europa”

Gregorini ha iniziato a lavorare nell’online ad aprile, ha fatto la formazione per imparare il mestiere e a giugno ha lanciato il suo prodotto.

Si inizia un’attività di questo tipo soprattutto per il tempo e non solo per i guadagni; “ho iniziato con un prodotto europeo preso dai fornitori presenti nella community di Simone Reali”-dice Gregorini-“sono partito con un piccolo investimento, ho testato il mercato, dal primo mese di lancio ho avuto il primo guadagno.

Il prodotto europeo è vantaggioso per chi non ha esperienza, è contenuto come investimento c’è più attendibilità”.

Che tipo di formazione hai fatto?

“Avevo poco tempo, solo 1 ora al giorno, ho seguito la tradizionale formazione di Simone Reali, che ha creato un corso pratico elementare e riesce ad insegnarti ciò che serve per costruire l’attività e per avere fondamenta e autonomia.

La community mi ha aiutato molto”.

Che tipo di lavoro facevi prima?

Ero un saldatore, ho iniziato come tanti, la scuola non mi piaceva e, dopo le medie, ho imparato a lavorare in una officina come fabbro, poi ho sviluppato la passione per la saldatura nel settore del gas metano, andando all’estero nelle centrali termo, ma ero vittima del successo: A 36 anni ho sviluppato problemi di vista per il lavoro e altre problematiche fisiche e oggi per me è un onore essere esempio per chi vuole fare qualcosa di diverso, come è successo a me.

Spesso ci si ferma al timore di non avere le capacità, ma non è impossibile!

Secondo te i vecchi mestieri non sono piu’ di moda?

In realtà è il mondo a essere cambiato, come la tecnologia e le nuove generazioni sono diverse. Il made in italy è da sempre invidiato ovunque, ma bisogna adattarsi al cambiamento ed è da pazzi fare sempre le stesse cose per far cambiare la propria vita, bisogna agire diversamente, cavalcando i mutamenti.

Avendo famiglia e figli ho passato momenti molto difficili e capisco cosa significa toccare il fondo, ma questo ti stimola al cambiamento. Non si è preparati al business di questo nuovo mondo, ci vuole formazione; io non ho mai saltato un giorno, ho seguito sempre il corso di formazione, perchè bisogna dare giusta importanza a ciò che si fa, perché poi arrivano le gratificazioni e non solo di tipo economico, ma anche emotivo e ti dà una carica eccezionale!”

