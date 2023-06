Da Stefania Battistini a Fiorello. Premio Agnes 2023 a Roma: tutti i vincitori

Rai, Premio Biagio Agnes 2023: ufficializzati i nomi

Il Premio Biagio Agnes, giunto alla sua XV edizione e promosso dall'omonima Fondazione, che dalla fin dalla sua nascita attribuisce i riconoscimenti a personalità che incarnano i principi più autentici della corretta informazione, vedrà per il secondo anno consecutivo la cerimonia di premiazione in piazza del Campidoglio a Roma.

Gianni Letta, presidente della giuria composta da numerose personalità - tra cui il presidente dell’Ansa Giulio Anselmi e il monsignor Dario Edoardo Viganò - ha ufficializzato i nomi dei premiati di quest’anno, mentre la cerimonia di premiazione è in programma per venerdì 23 giugno alla presenza della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che riceverà il Premio per le Istituzioni Europee.

L’evento verrà poi trasmesso il prossimo 4 luglio, in seconda serata su Rai 1. Alla conduzione della serata televisiva, come ormai da tradizione, Mara Venier e Alberto Matano, volti amatissimi dal pubblico televisivo, che accoglieranno sul prestigioso palco nel cuore della Capitale alti rappresentanti delle istituzioni e i grandi professionisti dell’informazione, dello spettacolo e della cultura, alternando momenti di riflessione, di intrattenimento e di musica. Tra gli ospiti Al Bano, Fausto Leali, Arisa.

Rai, Premio Agnes 2023: i vincitori di tutte le categorie

L’edizione di quest’anno vede tra i premiati molte professioniste: un riconoscimento al talento e all’impegno delle donne, in una società ancora lontana dalla parità di genere. Per la categoria dei reporter di guerra, il premio Agnes va a Stefania Battistini del Tg1 e a Lorenzo Cremonesi del 'Corriere della sera', entrambi impegnati sul fronte della guerra in Ucraina; a Francesca Paci, cronista della 'Stampa', va il premio per la carta stampata per i suoi racconti della lotta per la libertà che vede protagoniste le donne iraniane.