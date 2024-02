Green, la Bei stanzia 12 mld per l'Italia: lo Stivale primo per finanziamento

Transizione green, Italia primo Paese per finanziamenti del Gruppo BEI nel 2023

Nel bel mezzo dei conflitti derivati dalle proteste degli agricoltrori che stanno prendendo piede anche in Italia, ora sbuca fuori che lo Stivale è il Paese che riceve i maggiori finanziamenti dal gruppo Bei, costituito dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fei, il Fondo europeo per gli investimenti. Secondo i dati presentati giovedì 1° febbraio a Roma, con ben 89 operazioni firmate l’Italia ha ricevuto un volume complessivo di 12,2 miliardi di euro per la ripresa economica e la transizione ecologica, con un incremento del 22% su base annua, in grado di attivare investimenti per circa 38 miliardi di euro. Nonostante le critiche all'Europa, è evidente che Bruxelles ha sostenuto lo sviluppo economico italiano, con un focus particolare sulla sicurezza energetica e la sostenibilità ambientale.

Nadia Calviño, alla guida del Gruppo Bei, sottolinea l'investimento record di 7,02 miliardi di euro per la sostenibilità ambientale e la sicurezza energetica in Italia, rappresentando il 57% dell'attività totale nel Paese. Tale impegno include 2,98 miliardi di euro per supportare obiettivi come il risparmio energetico, la produzione di energia pulita e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in linea con REPowerEU. La Bei, mirando a promuovere la coesione nell'Unione europea, ha destinato il 38% dei suoi investimenti in Italia nel 2023, pari a 4,6 miliardi di euro, per sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno. Un esempio tangibile è rappresentato dagli investimenti per la linea ferroviaria Palermo-Catania, con un totale di 2,1 miliardi di euro.

Le operazioni Bei si estendono anche alle piccole e medie imprese, con quasi 3 miliardi di euro destinati a sostenere oltre 58mila imprese, impiegando più di un milione di persone. Questi finanziamenti rivestono un ruolo cruciale nel realizzare gli obiettivi del Green Deal, includendo contributi significativi a settori chiave come l'elettrificazione dei trasporti e l'innovazione digitale di aziende come Iveco e Amplifon.