Def, i capigruppo del Cdx i colpevoli dell'implosione della maggioranza

L'implosione della maggioranza sul Def? I responsabili ci sono, e si chiamano capigruppo

La colpa è una brutta bestia e non la vuole nessuno. La mancata approvazione dello scostamento di bilancio ha provocato un “problema” di natura politica. Naturalmente le opposizioni si sono subito avventate sul voto della Camera, mentre ora che è passato il pacchetto intero, la minoranza che fa? Si dirige verso l'Aventino a leccarsi le ferite, tra l'altro è una cosa che abbiamo sempre visto negli anni passati, quindi niente di nuovo sotto il sole. Per tornare all'argomento e farla decisamente breve i responsabili del mancato quorum ci sono e come … però fanno finta di niente.

Nei miei anni trascorsi in politica e seduto sugli scranni, il compito di controllare se c'erano i “numeri” è sempre stato del CAPOGRUPPO che oltre ad altri doveri ha quello di garantire la presenza nelle votazioni, soprattutto quando queste, per esigenze di tempistica, cadevano nel mese di agosto e, per quanto, mi ricordo, assenze non ne abbiamo mai avute, anzi era l'opposizione che controllava meticolosamente che gli scranni, prima della convocazione, fossero giustamente in possesso dei partecipanti.

Ha fatto bene il Capogruppo della Lega e di FI a chiedere scusa al Governo, ai Parlamentari ed all'opposizione e ho apprezzato anche perchè sono state formalizzate le scuse, a nome degli assenti (tutti), all'Italia, perchè è il popolo che elegge i suoi rappresentanti e dato che sono profumatamente pagati dovrebbero presenziare alle sedute che sono state convocate. Un invito ai Capogruppo, le missioni all'estero e le eventuali altre “assenze” dovrebbero essere regolate e controllate da chi si è impegnato ad avere questo importante e pesante incarico. Speriamo non ci sia una prossima volta …