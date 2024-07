In dirittura di arrivo le nomine per il board di Cdp

Si avvicina il risiko delle nomine in vista dell'assemblea di lunedì per il board di Cdp, convocata in via straordinaria e ordinaria. Il board ordinario dovrebbe aumentare da 9 a 11 componenti, mentre il consiglio per la gestione separata resterà a 5. I posti saranno, dunque, 16 in tutto, con 5 donne per rispettare le quote di genere. Secondo il Corriere della Sera, i vertici sono ormai definiti: Dario Scannapieco in veste di Amministratore Delegato e Giovanni Gorno Tempini, Presidente.

Fra i possibili candidati per il board figurano Valentina Milani, avvocato e consigliera di Cdp Venture Capital, Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia e consigliere di Cdp Venture Capital, Flavia Mazzarella, ex presidente di Bper, Francesco Di Ciommo, consigliere uscente di Cdp, Giorgio Lamanna, avvocato ex consigliere di BancoPosta Fondi, Anna Maria Selvaggio, Direttore Generale del Fondo di previdenza complementare del terziario, Fon.Te., e membro dell'Advisory committee di F2i. Le fondazioni avranno diritto a un posto in più, da 3 a 4, e, sempre secondo le indiscrezioni del Corriere, potrebbero avere un ripensamento sul nome già indicato di Lucia Calvosa e confermare, invece, Luigi Guiso. Mentre, per la gestione separata c'è la candidatura dell'uscente Antonio Decaro.