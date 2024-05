Dream like singer

In uscita con il suo brano, dal titolo “Plastic Boy”, prodotto dalla casa discografica Saifam, vedrà già in Rete, dal 29 Maggio, un video con sensuali ballerini hip hop.

La canzone ha un contenuto di tipo sociale importante e tocca temi sui quali la nostra società deve porre sempre piu’ l’accento.

Ma la musica fa parte di Armando da sempre ed è il suo mondo, anche interiore.

“Governo i miei sogni da quando avevo 5 anni, scegliendo consapevolmente dove dirigermi e come agire”-dice

E’ un viaggio che mi accompagna nei meandri di processi creativi da cui emerge la mia musica. Vivo una realtà parallela, identica a quella che viviamo, ma senza esseri umani all’interno, di conseguenza un luogo sospeso in assenza di tempo”.

La musica è stata sempre la tua passione?

“La musica è la mia luce nell’oscurità. Mi ha letteralmente salvato la vita. Quindi più che una passione è un’estensione di me”.

Plastic boy, perché ? Come è stato creato questo brano?

“Plastic Boy nasce con l’intento di liberare gli umani dalle loro recite. Un messaggio di liberazione, affinché tutti possano essere se stessi ed accettare la loro sessualità senza timori. Uno specchio riflesso dentro se stessi”.

Quale è il significato di questa canzone e cosa vuoi trasmettere?

“Il messaggio è proprio questo per il Gay Pride. Smettere di recitare e di nascondersi dietro a falsi matrimoni e vite indotte dalla paura di essere se stessi”.

Tra i tuoi obiettivi c’è quello di mandare il tuo brano al Gay Pride di Milano di Giugno, cosa vorresti dire agli organizzatori?

Quali sono gli altri obiettivi?

“L’obiettivo è quello di far aprire la mente agli umani una volta e per tutte. Questo è l’intento di ogni mio singolo brano. Mi piacerebbe che il brano girasse per radio e in tutte le trasmissioni aperte a questo tipo di messaggi”.

Chi hai voluto per il video di Plastic Boy e come lo hai strutturato dal punto di vista delle immagini?

“Per il video musicale, ho ideato tutto personalmente ed ho avuto la fortuna di avere Federico Patrizi come coreografo. Federico Patrizi è noto per avere partecipato al programma di canale 5 Amici. Il protagonista del video clip insieme a me, è Daniele Pompili che ha saputo interpretare con eccellenza il ruolo che gli è stato affidato nel video clip Plastic Boy , Pompili tra le altre é reduce dal film All in one Day su prime video ed in uscita con un prossimo film dal nome passo del vento e prossimo ad un nuovo film di produzione Rai”.

