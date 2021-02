Home

Martedì, 9 febbraio 2021 - 15:08:00 E.on, con Amcor nuovo impianto di trigenerazione per ridurre emissioni Il nuovo impianto in funzione presso lo stabilimento produttivo Amcor Flexibles a Vicenza è in grado di evitare l'emissione di 3mila tonnellate di Co2 l'anno