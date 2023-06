730 precompilato 2023, nuove regole in arrivo: documenti da conservare

730 precompilato 2023, cambiano le regole: ecco quando serve conservare alcuni documenti per non perdere le detrazioni

Il 730 precompilato è uno strumento utilissimo per chi deve fare la dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate in base a diverse fonti inserisce in automatico le informazioni necessarie per determinare tasse e detrazioni. Il 730 precompilato si può consultare online sul sito del Fisco accedendo al vostro account personale ma soprattutto modificare se c'è qualche errore o voce da aggiornare. In questo caso dovrete avere a vostra disposizione alcuni documenti importanti. Ad esempio, se si vince al gratta e vince bisogna inserirlo nella dichiarazione dei redditi?