730 precompilato online. Più tempo per dichiarazione dei redditi. VAI AL LINK

730 precompilato disponibile da oggi

Da oggi è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi precompilata ed è possibile consultare l’elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate, spiegando che "a partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre".