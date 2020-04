Borse europee, mercoledì nero. Milano -4,74%. Spaventa la recessione

Mercoledi' nero per le Borse europee e soprattutto per Piazza Affari, che ha accusato la performance peggiore d'Europa con il Ftse Mib giu' del 4,78% e lo spread volato a 240 punti. La prospettiva di una recessione mondiale, i dati macro Usa allarmanti e i numeri deludenti delle societa' americane che hanno pubblicato le trimestrali, hanno incoraggiato le vendite sulle Borse europee, mentre per altro i contagi da coronavirus continuano a crescere nel mondo.

E' stata una giornata no anche per il petrolio, con il wti sui minimi che non vedeva dal 2002, risentendo dell'allarme lanciato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia sulla domanda di petrolio vista in calo di 9,3 milioni di barili al giorno a causa della paralisi economica globale. Il wti contratto con consegna a maggio si attesta a 19,5 dollari al barile, in calo del 2,8%. A Piazza Affari sono andate male soprattutto banche e assicurazioni, pagando dazio al netto rialzo dello spread.

Del resto il rendimento dei Btp a dieci anni e' volato dell'11,4% all'1,94%. Bper ha perso oltre il 7% e Unicredit e Ubi hanno segnato un calo superiore al 6%. Anche Unipol ha lasciato sul parterre il 7%. Sono inoltre state travolte dalle vendite le societa' che gestiscono il risparmio, da Azimut a Banca Mediolanum. Si sono invece salvate dalle vendite le azioni di Diasorin (+7%), sulla prospettiva che la societa' realizzera' entro fine mese test anticorpali per il coronavirus.

Sul mercato dei cambi, l'euro ha perso posizioni nei confronti del dollaro scivolando sotto la soglia di 1,09 dollari e poi e' tornato agli attuali 1,0916 dollari (1,0958 ieri in chiusura). La moneta unica vale inoltre 117,26 yen (117,43), mentre il rapporto dollaro/yen e' pari a 107,43 (107,18).