Angelo Moratti molla i Rovati per la metà del prezzo di un caffè

Octagon Capital, Angelo Moratti molla i Rovati

A quattro anni dalla nascita dell’alleanza con la Fidim di Luca e Lucio Rovati (figli del defunto Luigi e già proprietari di Rottapharm), Angelo Moratti incassando la metà del prezzo di un caffè dice addio alla loro holding di investimenti in comune secondo la formula del multi family office, denominata Octagon Capital (OC).

Qualche giorno fa, infatti nello studio notarile Giordano a Milano la Angel Capital Management (Acm), holding di investimenti di Moratti, ha venduto l’intera sua quota detenuta fin dal 2018 dl 28,5% in OC incassando in tutto 54 centesimi di euro.

In particolare Moratti ha prima ceduto l’11,5% alla Fidim per 0,22 centesimi, prezzo come dice l’atto “liberamente determinato dalle parti”, poi ha venduto all’avvocato Marcello Valenti l’1% per 0,02 centesimi e infìne Luca Rovati ha comprato da Acm il restante 16% per 30 centesimi.

Nella stessa occasione la Athanor Capital (AC) di Paolo Gualdani (braccio destro di Moratti) e amministratore delegato di Acm) ha anch’essa venduto a Luca Rovati un suo primo 4% di OC per 8 centesimi e il 15% restante a Lucio Rovati per 28 centesimi.

Infine Filippo Boni, già executive director della divisione private banking di Goldman Sachs, ha venduto a Lucio Rovati per 10 centesimi il 5% di OC il cui libro soci aggiornato vede così Fidim al 40% con i due Rovati e Valenti ciascuno al 20%.