Abbigliamento, Aspesi: beachwear ad Area B, collezione di esordio nel 2023

Aspesi-Area B, intesa pluriennale per la produzione di beachwear

Intesa tra Aspesi e Area B per la produzione di abbigliamento da mare. È quanto scrive Pambianco News che spiega i dettagli dell’accordo di licenza pluriennale tra il brand fondato da Alberto Aspesi (e acqusito dal fondo di private equity Armònia Italy Fund) e Area B, partner di marchi internazionali e con oltre vent’anni di esperienza nei segmenti beachwear e underwear.

La collezione d’esordio realizzata per Aspesi verrà presentata in occasione della stagione primavera/estate 2023 e si articolerà in una selezione di circa 50 pezzi tra costumi da bagno e fuori acqua per uomo e donna, che manterranno fede ai codici brand. Focus della collaborazione sarà la qualità dei materiali, oltre proprio alla continuità stilistica con la collezione ready-to-wear, dalla quale verranno attinti colori e silhouette del marchio.

In generale, la collaborazione con Area B, si legge nella nota ufficiale, si concentrerà sullo sviluppo, sulla produzione e sulla distribuzione worldwide con un focus sui principali mercati di business del brand quali Italia, Spagna, Germania, Stati UnitI, Scandinavia e Giappone.

