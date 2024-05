Abi, Sabatini lascia dopo 15 anni. Al suo posto il vicedirettore Torriero

Sabatini lascia l'Abi dopo 15 anni. Lo si apprende da un comunicato stampa nel quale si legge che il comitato esecutivo dell'Abi ha approvato oggi "all'unanimità la consensuale conclusione del rapporto di lavoro del direttore generale dottor Giovanni Sabatini e gli ha espresso un vivo ringraziamento per la serietà, l'impegno e la competenza nell'attività svolta dal 2009". L'esecutivo Abi ha quindi "dato incarico ad una società specializzata di collaborare alla rapida selezione per la più tempestiva nomina del nuovo direttore generale dell'Abi". Nel frattempo la direzione generale dell'Abi "sarà retta, per tutte le competenze e responsabilità statutarie, dal vicedirettore generale vicario, dottor Gianfranco Torriero.