Presidenza Abi, salta Profumo? Patuelli assapora la conferma

Altro che Profumo, all'Abi il prossimi presidente dovrebbe essere di nuovo Patuelli

Clamoroso all'Abi, l'Associazione Bancaria Italiana. Sembra, secondo quanto riporta Dagospia, che il prossimo presidente di Piazza del Gesù non dovrebbe essere - come sembrava ormai acclarato - Francesco Profumo, che ha appena concluso la sua avventura alla Fondazione San Paolo. Secondo il sito scandalistico, invece, dovrebbe nuovamente essere indicato come presidente dell'Abi Antonio Patuelli, al timone dell'associazione dal 2013.

Sembra, infatti, che Carlo Messina e Andrea Orcel dopo un iniziale accordo per Profumo abbiano preferito continuare con Patuelli. Mentre potrebbe essere sacrificato l'attuale direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini.