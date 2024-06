Acc, batterie troppo costose. Ecco perché è saltata la giga-factory di Termoli

Batterie troppo costose, ecco perché Acc ha congelato il progetto della giga-factory di Termoli

Il settore delle auto elettriche sta vivendo un momento di incertezza, con piani industriali che cambiano rapidamente per adattarsi a un mercato in continua evoluzione. ACC, joint venture composta da Stellantis, Mercedes e TotalEnergies, ha deciso di rivedere i propri piani, rinviando la realizzazione delle giga-factory di batterie per auto elettriche in Germania e Italia.

La decisione è stata presa a causa del rallentamento del mercato europeo di tale settore, che ha visto un calo della domanda nonostante gli incentivi governativi, evidentemente non sufficienti. ACC ha quindi deciso, come confermato dallo stesso Ceo di Stellantis Carlos Tavares, di concentrarsi sulla ricerca e sviluppo di batterie più economiche, al fine di rendere i veicoli elettrici più accessibili ai consumatori.

La fabbrica di Termoli, in Italia, è stata messa in standby e la sua realizzazione sarà discussa nuovamente tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Anche la costruzione della fabbrica di Kaiserslautern, in Germania, è stata interrotta a data da destinarsi.

Sembra evidente che le grandi aziende coinvolte in ACC, come Stellantis, stanno adeguando i propri piani di investimento al ritmo delle vendite, cercando di bilanciare la necessità di innovazione con la realtà del mercato.