Gli aeroporti da dove volare costa meno: Firenze tra i più cari. Bene Bergamo mentre Milano Malpensa è a metà classifica

Gli aeroporti di Pescara e Forlì sono stati i più convenienti in Italia per volare nel 2024. Lo scalo di Firenze, al contrario, è stato quello più costoso. A dirlo è un'indagine del Corriere della Sera, che ha analizzato i prezzi dei voli sulle principali piattaforme online per l'acquisto di biglietti aerei. In generale le tariffe sono più basse dove le compagnie low cost hanno un peso maggiore. Il prezzo medio è di 62 euro per i collegamenti nazionali e poco meno di 82 euro per viaggiare in Europa.

L'analisi ha preso in considerazione il prezzo medio per un volo in classe Economy per tutti i vettori con incluse le tasse aeroportuali. Sono invece esclusi servizi aggiuntivi come imbarco prioritario, bagaglio a mano, scelta del posto e pasto a bordo. I prezzi poi si riferiscono non solo a 6-9 mesi dalla partenza ma anche a una settimana dal viaggio.

A Pescara nel 2024 per un volo interno si è speso in media 31 euro a tratta. A seguire troviamo gli aeroporti di Forlì e Salerno, che ha aperto in estate, con poco più di 34 euro. In generale i piccoli scali sono quelli con i prezzi migliori ma spiccano per convenienza anche gli aeroporti di Bergamo, il terzo in Italia per numero di passeggeri che vi transitano, con un costo medio inferiore ai 45 euro e Roma Ciampino.

I prezzi più alti, invece, si registrano sulle isole di Pantelleria (150 euro) e Lampedusa (150 euro). In questo caso, però, bisogna tenere in considerazione anche i prezzi calmierati per i residenti. Ad eccezione delle isole, tra gli scali più costosi troviamo poi Milano Linate (84 euro), Firenze (80 euro), Roma Fiumicino (76 euro), Reggio Calabria (72,5 euro) e Genova (70 euro). Milano Malpensa e Napoli con un prezzo poco superiore a 50 euro si trovano a metà classifica.

Parlando di voli internazionali, Forlì si conferma il più conveniente con una media di 33 euro a tratta. A seguire Salerno (42 euro), Parma (43 euro) e Pescara (47 euro). Begamo, considerando l'elevato numero di collegamenti per l'estero, risulta comunque conveniente con un prezzo medio di 52 euro.

Firenze è invece è lo scalo più caro con una media di oltre 136 euro. A una certa distanza troviamo Olbia (99 euro), Venezia (97 euro) e Roma Fiumicino (95 euro).