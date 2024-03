Affitti, per i single prendere casa è un'impresa. Ma non è Milano la più cara

Affitti, per i single prendere casa è un'impresa

Se affittare una casa è difficile in coppia, da single è (quasi) impossibile. Come scrive il Corriere, secondo Immobiliare.it Insights, a sorpresa non è Milano la città meno accessibile per chi è alla ricerca di un bilocale tutto per sé. No, perché a Firenze il prezzo medio mensile richiesto per locare un appartamento con due stanze è di 1.066 euro, ma il budget per l’affitto a disposizione di un single in media non supera i 480 euro. Infatti, solo lo 0,5% dei bilocali in offerta sul mercato risulta accessibile a chi cerca da solo.

Proseguiamo a Napoli, dove l'affitto medio si aggira intorno agli 850 euro al mese. Tuttavia, considerando il reddito medio della città, un singolo può destinare circa 415 euro al mese per la locazione, meno della metà dell'affitto medio. Di conseguenza, l'accessibilità abitativa è inferiore all'1%. Milano e Venezia si trovano praticamente allo stesso livello di disparità tra la richiesta di affitto e la disponibilità economica dei singoli.

Milano, invece, ha il canone di locazione più alto tra le città prese in esame, superando i 1.320 euro al mese per un bilocale. Anche se il budget a disposizione di un singolo è il più alto in assoluto, appena sopra i 650 euro, risulta comunque insufficiente per affrontare i costi elevati degli affitti. Anche a Venezia, la Perla della Laguna, la situazione degli affitti è critica. Nonostante la media sia intorno agli 880 euro al mese, un singolo riesce a dedicare meno della metà, circa 430 euro, alla locazione.

Anche a Bari e Bologna la situazione è complicata per i single. A Bari, il prezzo medio di affitto di un bilocale è aumentato di quasi 200 euro al mese, arrivando a 800 euro/mese, mentre lo stipendio medio non consente di allocare una somma sufficiente, con una disponibilità intorno ai 430 euro.

A Bologna, il canone medio si attesta sui 925 euro al mese, ma un singolo potrebbe effettivamente sborsare solo 510 euro per adeguarsi alla richiesta. A Roma, la disparità tra il canone richiesto e il budget disponibile è oltre il 70%, con 890 euro al mese contro i 520 euro di budget personale. A Verona, invece, si intravede un po’ di luce con una situazione leggermente migliore: il canone medio si aggira intorno ai 770 euro al mese, mentre la quota di reddito netto da destinare all'affitto per un residente è di circa 480 euro.

In Sicilia, invece, nelle “big” Palermo e Catania, il gap tra la richiesta del locatore e quanto a disposizione del single è di circa il 45%: in entrambi i centri, infatti, il canone mensile supera di poco i 580 euro mentre la parte di stipendio allocabile per l’affitto è di circa 400 euro. Dove invece il budget stanziabile per l’affitto di un bilocale e la cifra effettivamente richiesta per locarlo si avvicinano è nei comuni di Torino e Genova.

Nella città della Mole il canone medio è di poco superiore ai 600 euro/mese e la disponibilità media mensile del single si avvicina ai 500 euro. Differenza di circa 100 euro anche ai caruggi: 550 euro/mese per la locazione contro i 450 euro di risorse personali. Genova rimane comunque la città con la più alta accessibilità ai due locali per i single: il 38% dello stock in offerta.