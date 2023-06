Agathe Monpays, chi è la baby ceo a capo di Leroy Merlin

Agathe Monpays, la giovanissima nuova amministratrice delegata di Leroy Merlin

È una donna e ha soli 28 anni la nuova amministratrice delegata di Leroy Merlin Francia, la multinazionale d'oltralpe nata esattamente cent’anni fa e che opera nel campo della gdo (grande distribuzione organizzata) di bricolage, fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno. Agathe Monpays entrerà ufficialmente in carica il prossimo settembre, come annunciato dall'azienda, prendendo il posto del ceo uscente Thomas Bourdet, che invece entrerà a far parte del comitato direttivo di Adeo, casa madre del marchio Leroy Merlin, di proprietà della famiglia Mulliez.

Ci sono due grandi differenze tra la nuova ceo Monpays e Bourdet, che rendono eclatante questo cambio di guardia. La nuova direzione infatti sarà ora affidata a una donna, non più a un uomo - storica abitudine di tutti i grandi gruppi - e che in aggiunta, ha oltre venti anni in meno dell’ad uscente.

Leroy Merlin, il retail conquista un doppio slancio: verso i giovani e verso le donne

Si tratta di una novità assoluta nel panorama delle posizioni apicali europee e non solo. L’unico altro esempio di donna ceo e più giovane di Monpays è Roya Mahboob. Imprenditrice afgana, divenuta ceo a soli 23 anni e nominata dal Time solo due anni dopo tra le 100 persone più influenti al mondo. Anche qui c’è però un discrimine a favore della ceo francese, Mahboob ha creato un business nel settore tech, che notoriamente è trainato da nuove leve e che per antonomasia è soggetto a un ricambio generazionale fulmineo. Al contrario, il retail, solido ma costitutivamente più “cristallizzato”ora dimostra finalmente altrettanto slancio verso le nuove generazioni.