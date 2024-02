Aggredire gli extra profitti per non svendere

Extra utili per non svendere

Nel 2023 il Governo Meloni non ce l'ha fatta a tassare gli extra profitti delle banche, Il sole 24 ore scrive: secondo una proiezione della Fabi (Federazione autonoma bancari italiani), il settore bancario italiano sta attraversando una fase straordinaria e gli utili raggiungeranno livelli record, attestandosi a 43,431 miliardi (+22% sul 2023). Questo risultato è quasi il triplo rispetto al quinquennio precedente ergo possiamo dire che si è creato un “tesoretto” che dovrà essere ben gestito. In questo piccolo schema trovate gli utili e le tassazioni delle banche degli ultimo 3 anni:

Anno Utile banche in MLD € Tasse 24%

2021 7,68 1,8432

2022 12,8 3,072

2023 (previsione) 43,431 10,4234

Interessante? Il Ministro Giorgetti è in procinto di “cedere” alcuni pacchetti azionari (Poste, Eni, Ferrovie dello Stato, Leonardo, Terna e Snam) per introitare nei prossimi 3 anni 20 miliardi di euro. E se invece ricorresse a questo extra introito per racimolare da subito il 50%? Quasi sempre le soluzioni sono davanti ai nostri occhi, l'importante è che almeno proviamo ad utilizzarle. Attendiamo.