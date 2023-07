Agnelli, 36mln di dividendi agli eredi dall'Olanda. E 203mln al fisco italiano

Agnelli, patrimonio ridotto e saldo col fisco italiano. Il bilancio 2022

Sono in arrivo ricchi assegni per gli eredi della famiglia Agnelli e provengono dall'Olanda. La Giovanni Agnelli Bv ha chiuso il bilancio 2022 e ha preso una decisione, diminuire il patrimonio per pagare dei maxi dividendi ai vari rami della famiglia per un totale complessivo di 36 mln e non solo.

Risulta anche un versamento di 203 mln al fisco italiano. Ecco i dettagli. Meno patrimonio - si legge su Milano Finanza - per remunerare i diversi rami degli Agnelli-Elkann. È stato depositato al Registro delle Imprese olandese il bilancio 2022 della Giovanni Agnelli Bv, la cassaforte della dinastia che detiene come unico asset il 52% di Exor Nv. Quota che nei giorni scorsi ha permesso alla stessa cassaforte di incassare un dividendo di 55,2 milioni di euro.