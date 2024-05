Agnelli, chi è il più ricco degli eredi. Quasi tutti gli utili vanno a lui

John Elkann il più ricco degli eredi della famiglia Agnelli

Tra le figure più di spicco dell’intero panorama italiano, l’Avvocato Gianni Agnelli aveva capito fin da subito chi dei suoi nipoti sarebbe stato il suo erede. Nato dall’amore della figlia dell’Avvocato e di Alain Elkann, il prescelto è sempre stato John.

Fin da quando aveva 21 anni, il rampollo ha potuto fin da subito addentrarsi tra i corridoi dell’azienda di famiglia, ottenendo anche ruoli di spicco. Con il passare del tempo, John Elkann è diventato, oltre che presidente di Stellantis e Ferrari, anche numero uno di Exor, la holding di investimento di capitale della famiglia. Ebbene, proprio attraverso Exor, John può contare su una serie di dividendi non trascurabile.

Solo da Stellantis, senza considerare gli incassi pervenuti dalle quote di proprietà della Juventus, di Gedi e di Cnh Industrial, il rampollo dell’Avvocato ha potuto mettere in tasca nel 2023 ben 83 milioni di euro. A oggi, il suo patrimonio è stimato in circa 2 miliardi di Euro, solo per quanto riguarda i beni strettamente personali e non dell’azienda, il che lo porta a essere il rappresentate della famiglia Agnelli più ricco di tutti.