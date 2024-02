Agnelli, ecco per chi combatte Margherita: i cinque figli di secondo letto

Margherita Agnelli e i cinque figli meno noti. Ne ha otto in tutto

Margherita Agnelli combatte per i suoi figli contro i suoi figli. Sembra un controsenso ma così non è. Infatti, la figlia dell'Avvocato, oltre ad essere mamma dei celebri John, Lapo e Ginevra Elkann, ha anche un'altra famiglia, quella frutto del suo secondo matrimonio con Serge de Pahlen, con cui ha avuto altri cinque figli: Maria, Peter, Tatiana, Sofia e Anna. Margherita, nella causa contro gli eredi, per ottenere la sua parte del patrimonio lasciato da Gianni Agnelli, si batte per loro. Da qui il comunicato dei suoi legali dei giorni scorsi: "La volontà di Margherita è di assicurare un trattamento equo a tutti i suoi figli secondo le norme di legge". Di questi cinque figli avuti da Serge de Pahlen, aristocratico francese di origine russa e manager Fiat dal 1983 al 2005, si sa poco, se non - si legge su Il Corriere della Sera - che solo una, la primogenita Maria, non si è schierata accanto alla madre nella disputa per l’eredità di Marella Caracciolo di Castagneto.

Maria, 41 anni, dopo l’unione con Georgy Maevskiy, ha dato alla luce Anastasja Marella e Serghiey, che oggivivono con la nonna Margherita in seguito a una sentenza che le ha affidato la custodia. Maria ha poi divorziato e ha avuto altri due figli, Roman e Margherita Guli, e vive in Georgia. Il secondogenito di Margherita e Serge si chiama Peter, 39 anni, e come le sorelle gemelle Anna e Sofia, 36, e l’ultima, Tatiana, 34, - prosegue Il Corriere - risiede nel cantone elvetico di Vaud. Anche lui ha dato una nipotina alla madre, Theodora, avuta con la compagna Cristina Sukachvili. Titolare di alcune finanziarie, investe nel mondo del real estate.

Poi c'è Anna, la più "aristocratica", prima ballerina e ora insegnante di danza. Lei è inseparabile dalla gemella Sofia, con la quale condivide ricordi legati alla nonna Marella sui social. Infine c'è Tatiana, che è fidanzata con Charles Lorenceau, cofondatore di Ace & Company, fondo di private equity e venture capital con quartier generale a Ginevra e uffici a Londra, New York e Il Cairo. Per loro si batte Margherita e per questo chiede "equità" per tutti i suoi figli.