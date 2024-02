Agnelli, l'incontro John-Margherita saltato: "Se porti i tuoi legali però..."

Eredità Agnelli, la "trappola" dell'incontro chiarificatore. Così è saltato il vertice mamma-figli

Sulla faida degli Agnelli emerge un nuovo particolare inedito, un incontro chiarificatore saltato all'ultimo momento, l'atteso faccia a faccia che avrebbe messo fine per sempre alla contesa per l'eredità dell'Avvocato. Era stato tutto pianificato al dettaglio - si legge su La Verità - Margherita e suo figlio John Elkann si sarebbero dovuti incontrare il 17 giugno 2019, dopo quasi dieci anni in cui non si rivolgevano la parola. Era il patto frutto di una chat di famiglia in seguito alla morte di nonna Marella. Il vertice si sarebbe dovuto svolgere ad Allaman in Svizzera. Margherita scrive così: "Caro Jaki - lo riporta La Verità - anche da parte nostra posso confermare a te e ai tuoi fratelli e sorelle la data del 17 giugno. Vi abbraccio tutti e vi ringrazio per questa opportunità di incontrarci tutti. Vostra mamma". Seguono anche tre cuoricini nel messaggio. John chiede dettagli: "Felice di potervi vedere, se ci fai sapere se preferisci che veniamo la mattina più lunch o pomeriggio sarebbe fantastico". Anche lui aggiunge un cuore finale.

Sembrava tutto fatto, ma John - riporta La Verità - sempre guardingo e fortemente condizionato da sua moglie che vuole "guerra a tutti i costi" contro la suocera, aveva avuto il sospetto che una frase di sua madre rivolta a tutti potesse nascondere una "trappola". John a quel punto entra nel gergo "burocratese" e si mette sulla difensiva. "Le vicende più partiche oggi demandate ai tecnici e che riguardano la successione del nonno, della nonna e la tua, potranno essere serenamente affrontate in futuro da chi lo volesse". Così salta tutto. Margherita scrive: "Vorrei confrontarmi in presenza dei miei avvocati". John replica: "Allora anch'io porto gli avvocati". Da lì in poi nessuno si fida più dell'altro e salta definitivamente tutto.