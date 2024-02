Agnelli, Margherita e la causa con l'ex legale per il "doppio gioco" con John

Eredità Agnelli, quella frase mai smentita da John Elkann che ora fa tremare la famiglia

Non c'è pace per la famiglia Agnelli, la guerra per l'eredità continua e mentre la procura di Torino indaga su John Elkann e i documenti di nonna Marella, al Tribunale di Rimini sta per andare in scena una nuova battaglia. Il prossimo 16 maggio, infatti, - si legge su La Verità - ci sarà la discussione sulla querela presentata da Emanuele Gamna, ex avvocato di Margherita Agnelli, proprio contro la sua ex assistita. Una vicenda che inevitabilmente preoccupa l'intera famiglia Agnelli perché Gamna rivelò a suo tempo che John Elkann gli disse di voler tenere all'oscuro la madre sulla vera entità del patrimonio. Il legale era stato denunciato da Margherita per evasione fiscale, per la ricostruzione dell'accordo del 2004 sull'eredità paterna contenuta nel libro Agnelli coltelli di Gigi Moncalvo. Ma il pm ha chiesto l'archiviazione e ora il legale va al contrattacco e si batte perché si vada a processo.

Leggi anche: Eredità Agnelli, così le società offshore sono finite al centro delle indagini

Nel 2011, Gamna - prosegue La Verità - ha pubblicato un libro intitolato "L'importanza di chiamarsi Agnelli. Tutti i segreti sull'eredità dell'Avvocato". Proprio questo testo, però, è stato portato in giudizio dai legali di John Elkann e contiene un passaggio chiave in merito alla decennale vicenda del patrimonio di famiglia. Racconta infatti i dettagli una telefonata ricevuta dal presidente di Stellantis durante le trattative con la madre: "La liquidazione della lista Maron è un nostro diritto perché si è pattuito che a mia madre debbano solo andare i valori contenuti. E non vogliamo che mia madre veda null'altro". Queste dichiarazioni citate nel libro di Gamna non sono mai state smentite da John Elkann e ora rischiano di metterlo in difficoltà. Margherita, infatti, ritiene che il suo ex avvocato abbia fatto il doppio gioco. Una nuova grana per l'intera famiglia Agnelli.