Agnelli, mossa di Marella in punto di morte. Le 14 clausole anti Margherita

Agnelli, Marella in punto di morte. Margherita fuori dal testamento

L'eredità lasciata alla famiglia dall'avvocato Gianni Agnelli, resta un mistero irrisolto. Il patrimonio sarebbe inestimabile, ma molti di questi averi sono ancora nascosti, non tracciati e mai emersi. Per questo - si legge sulla Verità - continua da anni una guerra tra gli eredi. Quella tra madre e figlia è andata avanti anche dopo la morte. Margherita, dopo la morte di Marella, non ha ritirato la causa per l'annullabilità degli accordi del 2004 e come controparte è subentrato John Elkann, erede della defunta. Ciò implica che Marella ha lasciato un solo erede universale, suo nipote. Margherita non ha potuto fare nulla, pur essendo lei la figlia e unica erede. Spunta un documento, che rappresenta un accordo tra le parti, in cui di fatto attraverso 14 clausole capestro Margherita si trova spalle al muro e di fatto non può più avvalersi dell'immensa eredità, anche quella che dovesse emergere in futuro. "La signora Margherita Agnelli - fa scrivere - rinuncia a tutta l'eredità della signora Marella Caracciolo". Le parti si sarebbero dovute accordare per una successiva scrittura privata, ma la cosa non venne mai più fatta.

E' andato a segno - prosegue la Verità - anche un altro volere di Marella, vale a dire considerare solo tre dei suoi otto nipoti, escludendo totalmente i cinque de Pahlen. Oltre alle immense ricchezze lasciate a John, anche Lapo e Ginevra sono stati ben compensati. Al primo sono andati 100 mln di euro in titoli e un lussuoso chalet a in Svizzera e alla seconda, oltre ai 100 mln in azioni è andato il riad di Marrakech. Nell'accordo firmato, Margherita ha rinunciato a tutta l'eredità non ancora emersa. Un patrimonio inestimabile. Ha fatto aggiungere alla fine dell'accordo. "Lo faccio solo per la pace in famiglia". Ma in realtà ha scatenato un'altra guerra.