Agnelli, Margherita esclusa dalla lista invitati. John, lo sgarbo alla madre

Agnelli, Margherita esclusa dalla lista invitati. John, lo sgarbo

L'eredità degli Agnelli continua ad essere un mistero fitto e pieno di ostacoli. Non c'è pace per la famiglia dell'avvocato Gianni, dopo la sua morte i conflitti interni sono arrivati a livelli altissimi e nonostante i tentativi fatti la questione è ancora irrisolta. Margherita con la madre in punto di morte, non ne ha comunque voluto sapere di riappacificarsi con la madre Marella Caracciolo. Il gesto del rifiuto del suo regalo, con tanto di biglietto che raffigurava un cuore insanguinato non ha cambiato le cose, tra le due è rimasto il gelo.

Ma a distanza di due anni dalla scomparsa della vedova dell'avvocato, si scoprono nuovi clamorosi retroscena. Anche il rapporto tra Margherita e il figlio John Elkann è rimasto burrascoso, questa volta ad essere esclusa - si legge sulla Verità - è stata proprio la mamma del presidente del gruppo automotive Stellantis. Margherita, infatti, ha saputo solo da sua zia Susanna che il figlio John si sarebbe sposato. "Ho ricevuto la bella notizia, le ha detto al telefono Susanna, mi è arrivato l'invito per il matrimonio". Ma Margherita non ne sapeva niente e fece finta di nulla. Il suo nome non compariva neanche a fianco a quello del padre Alain nell'annuncio di matrimonio. Mesi dopo la storia si ripete, nasce il primogenito di John, Leone Mosè Elkann, ma la donna non viene informata. Lo scoprirà solo attraverso i giornali.