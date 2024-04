Agricoltura 4.0 non più un miraggio: incremento del 500% dal 2019

Agricoltura 4.0 in Italia: mito o realtà?

Il dibattito sull'agricoltura 4.0 è sempre più acceso: mentre alcuni la considerano cruciale per il progresso del settore, altri la vedono come un sistema troppo complesso con benefici alquanto incerti.

AgroNotizie®️ ha rilanciato uno studio dell'Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia che fornisce preziose informazioni tramite le sue indagini annuali nel mondo agroalimentare. I risultati del 2023 confermano un notevole aumento del mercato 4.0, passando da mezzo milione di euro nel 2019 a 2,5 miliardi nel 2023, con un incremento del 500%.

L’agricoltura 4.0 sfrutta nuove tecnologie per ridurre le spese e portare al cliente prodotti di qualità superiore, nel rispetto della sostenibilità ambientale. In termini percentuali l'adozione di sistemi di agricoltura 4.0 ad opera delle aziende agricole italiane è in crescita con un leggero arresto nell'ultimo anno.

Tuttavia, è importante considerare i vari fattori che hanno influenzato questa crescita nel quinquennio. Gli eventi macroeconomici, geopolitici e sociali, come la pandemia del 2020 e i conflitti geopolitici, hanno avuto un impatto significativo sul mercato agricolo, causando instabilità e fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Allo stesso tempo, gli incentivi e i finanziamenti hanno sostenuto temporaneamente il mercato, ma una volta esauriti hanno portato a un calo delle vendite.