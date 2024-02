Airbnb, fuochi d’artificio per risultati al top del re degli alloggi

Airbnb, risultati al top nel 2023

“Fuochi artificiali” è l’immagine della cover del quarto trimestre 2023 di Airbnb. Un riferimento agli ottimi risultati del gigante delle abitazioni fondato a San Francisco nel 2008 da Joe Gebbia, Brian Chesky, Nathan Blecharczyk . L’anno appena concluso si è chiuso con un bel 18% in più di fatturato che ha toccato i 9.917 milioni di dollari. Un record sul netto cresciuto del 153% rispetto al 2022 a 4.792 milioni di dollari. I buoni risultati, dopo l’anno orribile della pandemia, ha dato il via libera a nuovi programmi di sviluppo appena accennati dal Ceo Brian Chesky “Crediamo sia giunto il momento di espanderci e reinventare nei prossimi anni Airbnb. Siamo ad un punto di svolta e adesso siamo pronti per intraprendere il nostro prossimo capitolo. Stiamo esaminando molte nuove opportunità di prodotti e servizi”.

Airbnb, focus sull'AI e in nuove aree geografiche di sviluppo

Il Gruppo ha concentrato la sua attenzione sull’area dell’Intelligenza Artificiale. Il primo acquisto in questa direzione è stato quello di GamePlanner.AI, creatrice di Siri. Ciò che si è capito dalle parole del numero uno è che gli sforzi del Gruppo saranno verso nuove integrazioni di intelligenza artificiale e servizi di terze parti nei suoi prodotti, consentendo consigli di viaggio più personalizzati per gli ospiti e una migliore esperienza utente per gli host. Insomma dovremo prepararci ad un’assistente virtuale che si evolve e si adatta alle esigenze del cliente. Oltre all’AI il Gruppo intende diversificare la sua attività in nuove aree “Per dare il via a maggiori opportunità di crescita, stiamo investendo in mercati internazionali poco usati e stiamo vedendo grandi risultati. Dopo il successo ottenuto negli ultimi trimestri in Germania, Brasile e Germania, Brasile e Corea, stiamo espandendo la nostra strategia a paesi come Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. E gli ottimi risultati stanno dando grande spinta ai nuovi investimenti.

Airbnb, cresciuta nel 17% a 2.218 milioni di dollari

Nel quarto trimestre Airbnb è cresciuta del 17%, a 2.218 milioni di dollari con perdite per 349 milioni.l reddito operativo lordo rettificato del quarto trimestre (738 milioni di dollari), è cresciuto del 46% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’inizio del 2024 partito alla grande. Per il primo trimestre, la società prevede ricavi compresi tra 2,03 e 2,07 miliardi di dollari, con una crescita dal 12% al 14%. L’azienda ha superato con successo la crisi pandemica. Nel 2020, ha subito perdite per 4.585 milioni di dollari. Ma poi il Gruppo è ripartito e nel 2022 ha realizzato il primo utile annuale della sua storia, pari a 1.892 milioni. La società ha una capitalizzazione di borsa attuale di circa 96,5 miliardi di dollari in borsa con azioni scambiate a 150 dollari e cresciute nell’anno del 25%. Insomma se per tutti i viaggi sono un costo, per il re degli alloggi sono un business ultra milionario.