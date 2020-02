Al via la prima ELITE UBS Lounge per la crescita sostenibile delle aziende

"Diamo il benvenuto alle prime 20 imprese che entrano nel network ELITE grazie alla collaborazione strategica con UBS. Il futuro del nostro Paese è strettamente collegato alla capacità di fare impresa in modo sostenibile", ha dichiarato Marta Testi, Head of ELITE Italy.

Parte oggi la prima ELITE UBS Lounge, nata dalla collaborazione tra ELITE e UBS, uno tra i maggiori gestori patrimoniali a livello mondiale nonché primo gruppo globale nel mercato italiano del private banking.

Le 20 aziende che entrano oggi a far parte del network ELITE appartengono a 9 diversi settori di eccellenza dell’economia italiana e provengono da 7 diverse regioni. Il fatturato aggregato delle nuove società selezionate è pari a €2.5 miliardi di Euro.

La Lounge, partita oggi in modalità virtuale con sessioni formative in video conference, avrà come obiettivo quello di rafforzare le competenze volte a far leva in modo strategico sul tema della sostenibilità come motore di crescita.

Il modello della ELITE Lounge, che si basa sulla collaborazione tra ELITE e il mondo bancario, corporate e dell’advisory, rappresenta un modo innovativo per supportare il cliente con la finalità di accelerare lo sviluppo delle società attraverso la crescita manageriale, l’acquisizione di ulteriori competenze e l’apertura del capitale. L’obiettivo è quello di creare un ambiente dedicato che metta il cliente al centro di un network di valore, opportunità e competenze.

ELITE è la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group, nata in Italia nel 2012, con la collaborazione di Confindustria, che si propone come acceleratore della crescita delle società, con una chiara missione di supportare i processi di internazionalizzazione e innovazione per valorizzare le eccellenze del Paese.

Oggi ELITE è un network globale di quasi 1.430 imprese da 45 Paesi diversi che nel loro complesso impiegano oltre 578.000 dipendenti e rappresentano oltre 36 diversi settori.

Marta Testi, Head of ELITE Italy, ha commentato: “Partendo dall’Italia, ELITE ha saputo creare un modello di eccellenza dedicato alle migliori aziende riconosciuto a livello internazionale. Siamo felici di dare oggi il benvenuto alle prime 20 imprese che entrano nel network ELITE grazie alla collaborazione strategica con UBS. Questo il ruolo fondamentale di ELITE: abilitare il cambiamento, creare valore e supportare la crescita. ELITE è prima di tutto una piattaforma per crescere, solo dopo arriva la finanza, che è al servizio delle idee e delle ambizioni del “fare impresa”. ELITE è di per sé un modello sostenibile perché supportando le imprese e la loro crescita nel lungo periodo, ne favorisce la sostenibilità economica nel tempo. Questa evidenza è dimostrata dall’analisi sull’impatto che ELITE ha sulle aziende che ne fanno parte: +52% la crescita media del fatturato, +31% quella della marginalità e +64% il tasso di crescita dell’occupazione in media. Il futuro del nostro Paese è strettamente collegato alla capacità di fare impresa in modo sostenibile e questo è ancora più vero se guardiamo all’asset class delle piccole e medie imprese".

Paolo Federici, Market Head di UBS Global Wealth Management Italia, ha dichiarato: “Imprenditorialità e Sostenibilità sono due aspetti imprescindibili del nostro lavoro in UBS. È stato quindi naturale per noi diventare partner di ELITE con ELITE UBS Lounge, un’iniziativa che abbiamo accolto con grande entusiasmo e che conferma ancora una volta il nostro costante impegno nel voler essere partner degli imprenditori italiani accompagnandoli nel loro percorso di crescita e gestione del patrimonio, sia personale che aziendale. L’innovativo focus della Lounge di quest’anno è testimonianza di quanto centrale sia il tema per noi a livello di gruppo, nel voler aiutare i nostri assistiti a trasformare la sostenibilità in un driver chiave per la crescita, in grado di generare valore concreto di lungo termine. La sostenibilità è un megatrend consolidato su cui ogni imprenditore deve riflettere attentamente per generare valore di lungo termine attraverso la propria impresa, anche grazie al confronto con esperienze simili a cui può avere accesso grazie all'ingresso nell'ecosistema globale di UBS”.

Rosario Sciacca, Region Head Branches UBS WM Italia, ha commentato: “Da oltre 150 anni UBS lavora al fianco degli imprenditori di tutto il mondo per supportarli a superare le sfide che ogni giorno devono affrontare per fare in modo che le loro aziende crescano e rimangano competitive sui mercati. Ed è proprio in questa direzione che va l’iniziativa ELITE UBS Lounge, un programma a più voci che coinvolge imprenditori, esperti di sostenibilità, analisti e operatori finanziari che nel corso di 24 mesi guideranno le aziende che abbiamo selezionato grazie alla nostra fondamentale presenza sul territorio in un percorso che ha l’obiettivo di tradurre in azioni concrete il valore strategico della sostenibilità, attraverso workshop formativi ed importanti testimonianze di imprese che hanno già incorporato con successo la sostenibilità nel proprio business".