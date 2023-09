Alfasigma, opa da 793 mln su Intercept. Il colosso italiano si espande in Usa

Alfasigma, l'offerta pubblica d'acquisto con premio dell'82% rispetto al valore

Un'azienda italiana che acquisisce un'impresa degli Stati Uniti di questi tempi fa notizia ed ha ancora più risalto se coinvolge un colosso della farmaceutica del nostro Paese come Alfasigma. La compagnia farmaceutica bolognese - si legge su Milano Finanza - ha lanciato un'offerta pubblica d’acquisto per Intercept Pharmaceuticals, azienda biofarmaceutica leader nel settore delle malattie del fegato. Il prezzo di acquisizione proposto, a 19 dollari per azione interamente in contanti, rappresenta un premio dell'82% rispetto ai 10 dollari con cui Intercept ha chiuso la seduta di martedì 25 settembre 2023. Dopo l’annuncio di Alfasigma, il titolo di Intercept ha aperto le contrattazioni a 18 dollari, in rialzo di oltre il 70% nella seduta di ieri al Nasdaq.

La chiusura dell'operazione, dal valore totale di 793 milioni di dollari, è prevista - prosegue Milano Finanza - entro la fine del 2023. "L’acquisizione di Intercept segna un'altra importante pietra miliare nel percorso di crescita di Alfasigma, in particolare per quanto riguarda il mercato statunitense", ha commentato Francesco Balestrieri, ceo di Alfasigma. Il gruppo farmaceutico, presente in più di 100 paesi, conta circa 3.000 dipendenti e nel 2021 ha superato il miliardo di euro di fatturato. Un anno fa ha comprato il 100% di Sofar, azienda italiana di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e integratori.