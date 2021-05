Alitalia, Franco conferma la mini-Ita: "Perimetro minore per rotte-flotta"

Prima di partecipare via Zoom all’incontro decisivo su Ita con la responsabile della concorrenza europea Margrethe Vestager e il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro dell’Economia Daniele Franco conferma la fisionomia da mini-compagnia della newco che dove raccogliere l’eredità dell’Alitalia.

Ita avrà "un perimetro piu' contenuto rispetto ad Alitalia in termini di rotte, flotta e attivita' collegate ma coerente con l'impostazione del piano della nuova societa' e capace di assicurare lo sviluppo anche occupazionale”, ha spiegato Franco al question time della Camera, sottolineando che "la discussione con l'Ue e' in via di definizione con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia del piano industriale di Ita nel rispetto del principio di discontinuita' e dei criteri dell'operatore in una economia di mercato".

Franco ha sottolineato la necessita' di rispettare "criteri di sostenibilita' economica e finanziaria e il principio di discontinuita' richiesto dall'Europa". L'obiettivo e' restituire al Paese un vettore nazionale di trasporto aereo, capace di assicurare i collegamenti interni e al di fuori dei confini nazionali, e garantire lo sviluppo dell'operativita' e dell'occupazione e operando a condizioni di redditivita' tali da generare un ritorno economico per l'azionista pubblico", ha proseguito Franco, spiegando che "in particolare il piano e' stato impostato con lo scopo di creare un pacchetto che integri gli elementi essenziali per l'avvio dell'attivita' di Ita in termini di rotte, flotta personale, handling e manutenzione nel rispetto dei criteri di sostenibilita' economica e finanziaria e in coerenza con il principio di discontinuita' e di creazione di valore richiesti dalla Commissione" europea".

A Bruxelles sul tavolo c’è la soluzione di compromesso alla quale si e' lavorato sul piano tecnico fin nelle ultime ore. L'attesa e' che la riunione sblocchi le discussioni e porti a una soluzione d'intesa con la Vestager