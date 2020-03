Alitalia, Iata va in soccorso delle compagnie. Rumors

Iata soccorre Alitalia. Il 75% delle compagnie aeree mondiali ha liquidità che può coprire i costi fissi per meno di tre mesi. La Iata, associazione mondiale dei vettori, ha lanciato un nuovo allarme per l’impatto che il Coronavirus ha sul trasporto aereo. Secondo i rumors, Alexandre de Juniac, direttore generale Iata, le compagnie mondiali hanno bisogno di aiuti pubblici tra 150 e 200 miliardi di dollari per sopravvivere a questa crisi.

Prestiti garantiti dallo Stato De Juniac ha spiegato che gli aiuti richiesti dovrebbero essere sostanzialmente "prestiti garantiti dagli Stati o dalle banche centrali", scrive il Sole, per le aviolinee che vanno sul mercato a cercare liquidità. Non ha parlato di interventi nel capitale o forme di nazionalizzazione come quella che sta preparando il governo italiano per salvare Alitalia, la Cenerentola dei cieli che era già in crisi da prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria.