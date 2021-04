"Alitalia, presto decisione sugli aiuti. Ita? Troveremo soluzione con governo"

"Stiamo valutando e stiamo aspettando una nuova proposta dall'Italia". Lo ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione europea, sottolineando che "Ita deve essere una nuova società, altrimenti potrebbe essere costretta a restituire gli aiuti di Stato ad Alitalia nel caso fossero giudicati illegali".

"Stiamo lavorando su due fronti - ha spiegato Vestager - il primo perché Ita sia economicamente diversa da Alitalia, il secondo perché gli investimenti in Ita siano conformi alle regole di mercato, altrimenti ci sarebbero aiuti di Stato in una nuova società e questa non sarebbe una buona cosa”.





Secondo l’esecutivo comunitario, la compagnia ha già ricevuto in passato il sostegno pubblico, prima della crisi Covid e quindi nel passaggio degli asset fra la compagnia in amministrazione straordinaria e la newco, secondo Bruxelles dev’essere osservato il principio della massima discontinuità. In merito ai tempi della decisione sugli aiuti di Stato, Vestager ha ribadito che "siamo molto vicini, quasi pronti a prendere la decisione sui precedenti aiuti ricevuti da Alitalia".

Rispondendo a una domanda sulle indiscrezioni relative all'intenzione di Ita di acquisire la parte aviation di Alitalia, la vicepresidente della Commissione europea ha rivolto un appello a "lavorare insieme per trovare una soluzione: continuo a credere che possiamo trovare una soluzione che funziona, a qualsiasi costo. L'importante è che qualsiasi preparazione sia fatta, non abbia conseguenze a lungo termine non volute o irreversibili".

Infine, la Vestager si è detta ”certa” e “fiduciosa che troveremo una soluzione”. "Ci aspettiamo che le autorità italiane continuino a collaborare con noi, come stanno facendo".