Alitalia, si va verso la nazionalizzazione. Newco pubblica e 600 milioni di euro

L'emergenza Coronavirus riguarda anche il turismo, i viaggi e finisce così che nel decreto viene inserita anche una quota di 600 milioni destinata al trasporto aereo che di fatto nazionalizza Alitalia. La quota - spiega il Giornale - è stata introdotta in teoria per l'intero settore ma in pratica questi soldi andranno tutti ad Alitalia, che tornerà ad essere la compagnia di bandiera. In un altro articolo del decreto vengono destinati 200 milioni per il finanziamento del "fondo volo". I dettagli dell'operazione - precisa Il Giornale - non sono ancora stati resi noti, ma di certo manca un piano industriale per il recupero di efficienza della compagnia e così i 600 milioni rischiano di non bastare, ma alle nazionalizzazioni dei trasporti pubblici bisognerà probabilmente abituarsi.