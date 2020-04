Alkemy, +20% a Piazza Affari.

Il titolo Alkemy, azienda attiva nel settore italiano della digital transformation e quotata sull’MTA – segmento STAR di Borsa Italiana, nella sessione di ieri ha messo a segno una crescita record del prezzo del 20,00%, il rialzo più alto di tutta la giornata di Piazza Affari.

Alkemy è una public company italiana e indipendente che opera per migliorare il posizionamento sul mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolandone l'evoluzione dei modelli di business in linea con l'innovazione tecnologica e il comportamento dei consumatori. Dalla sua fondazione nel 2012, il fatturato di Alkemy è cresciuto ad un tasso medio annuo del 55%, sia organicamente sia con l’M&A. L’azione Alkemy, dopo aver subito un forte ribasso all’inizio dell’anno, da un mese ad oggi sta vivendo una fase rialzista positiva culminata nella giornata di ieri, grazie al posizionamento di leader in uno dei settori che potenzialmente potrebbero uscire più rafforzati dall’emergenza Coronavirus: il settore della trasformazione digitale e dell’innovazione tecnologica delle aziende, un mercato che in Italia è pari a 6 miliardi di euro e in forte crescita (+7% medio annuo stimato per il periodo 2020-2022) anche prima del lockdown.

Le imprese italiane, rispetto alle concorrenti europee, sono molto indietro per quanto riguarda la digitalizzazione dei processi interni e della relazione con i clienti. Il lockdown ha fatto sì, per esempio, che molte aziende prive di un adeguato canale e-commerce si siano trovate completamente disintermediate dai propri clienti e siano state messe di fronte alla necessità di innovarsi e colmare il gap digitale. La digital transformation, come emerge sempre più in questi giorni nel dibattito economico e industriale, sarà sempre più un percorso obbligato che le imprese dovranno intraprendere per restare al passo con i consumatori, se non vogliono perdere competitività e risultare vincenti nei mercati di domani.

Il Covid-19 non è solo l’emergenza di queste settimane, ma ridefinisce in modo inesorabile i mesi e gli anni

futuri. Il lockdown infatti sta cambiando definitivamente le abitudini degli italiani, che stanno apprendendo

nuovi modelli di consumo, che perdureranno anche dopo la riapertura. Lo stesso fenomeno è quello che si sta osservando per le aziende e i loro employees con lo smart working e per la scuola e gli studenti con la didattica online.

“La crisi di questi giorni potrà trasformarsi in una grande occasione di innovazione e cambiamento per le

aziende italiane che sapranno sfruttarla, e di conseguenza per tutto il Paese, grazie all’accelerazione

sinergica che il digitale porterà al sistema economico”, ha commentato Duccio Vitali, Amministratore

Delegato di Alkemy.

“Siamo convinti che Alkemy e il settore della digital transformation usciranno rafforzati dalla crisi grazie al

maggior potenziale di crescita” ha aggiunto Alessandro Mattiacci, Presidente di Alkemy. “Il mercato, a nostro

avviso, nel medio periodo premierà la leadership di Alkemy”.