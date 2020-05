Alleanza lancia una campagna di selezione di talenti su LinkedIn

Nel contesto difficile dell'emergenza Covid-19, in cui i giovani si interrogano sugli effetti del lockdown sull’occupazione, Alleanza Assicurazioni lancia un'iniziativa di selezione e formazione per attrarre giovani talenti da avviare alla professione di consulente assicurativo.

#FattiAvanti, questo il nome della campagna, rientra nel più ampio programma “Generazione Alleanza” e punta a favorire l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, attraverso cui la compagnia ha ridisegnato il modello di sviluppo professionale per formare i consulenti assicurativi di nuova generazione.

Ai giovani selezionati il programma offrirà l'inserimento, come junior account, sostenuto da un programma di formazione, affiancamento sul campo e affidamento di un portafoglio clienti. Generazione Alleanza è un percorso che garantisce una prospettiva di crescita professionale e prevede un ampio investimento in formazione. Il percorso consentirà l’abilitazione all'albo professionale (Registro Unico degli Intermediari).

Il lancio della campagna, che prevede un Job Talk organizzato da Alleanza Assicurazioni direttamente su Linkedin è il 27 maggio alle ore 17.00, con un evento in streaming dal titolo “Mettersi in gioco post lockdown: professioni e competenze”. Vedrà la partecipazione di Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza, Marcello Albergoni, Country Manager di Linkedin Italia e Francesco Rossi, Senior Partner di Praxi.

“Per un’azienda - ha dichiarato Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni - è importante saper selezionare ed attrarre le persone giuste e, mai come oggi, pur in un contesto difficile, in Alleanza siamo orgogliosi di continuare a offrire a giovani talenti opportunità professionali basate su formazione continua e tecnologia digitale".