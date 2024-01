Allegra Versace risana la cassaforte Violet, slitta il rimborso di 11,5 mln

La crisi dei mercati del 2022 colpisce duramente Allegra Versace e la sua cassaforte Violet

Costano cari ad Allegra Versace Beck (figlia della stilista Donatella) i consistenti investimenti finanziari alla luce del pessimo andamento dei mercati nel 2022. La Versace, infatti, qualche mese fa ha dovuto rinunciare al rimborso di un prestito di 11,5 milioni di euro da lei erogato alla sua cassaforte Violet, costituita nel 2019.

La manovra s’è resa necessaria per coprire le perdite registrate nel bilancio 2022 e pari a 11,2 milioni e così “ristabilire - si legge nella relazione sulla gestione - l’equilibrio patrimoniale di Violet”. C’è da osservare che negli anni precedenti la società è stata massicciamente finanziata per 250 milioni di dollari.

Violet ha un totale di attivo di 244,4 milioni costituito da 128,1 milioni di immobilizzazioni finanziarie, crediti per 5,2 milioni, asset non immobilizzati per 86 milioni e liquidità per 24,8 milioni. La nipote del defunto stilista Gianni Versace ha registrato la perdita del 2022 frutto di svalutazioni per quasi 18 milioni sugli asset finanziari e poiché il rosso aveva portato il patrimonio netto di Violet in negativo per 6,2 milioni s’è resa necessaria la citata rinuncia al rimborso del finanziamento.

La nota integrativa spiega che “le risorse finanziarie a disposizione sono investite prevalentemente in mandati discrezionali affidati a primarie banche internazionali e consistenti in strumenti finanziari diversificati”.

Consistenti anche gli investimenti in fondi di private equity tra i quali 2,5 milioni puntati sul fondo Silver Lake Partners VII e 2,5 milioni sul fondo Trilantic CP VII, oltre a quote nei fondi Vintage IX (gestito da Goldman Sachs) e Asf VIII Infrastructure Private Investors gestito da Ardian.