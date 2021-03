Allianz sfila Aviva Poland a Generali. Il nodo del prezzo per l'M&A in Russia

Allianz sfila Aviva Poland dagli artigli del Leone e diventa il secondo operatore delle polizze nella profittevole Central East Europe, tallonando proprio le Generali. La più grande acquisizione dopo circa un decennio per il colosso di Monaco di Baviera che, a detta degli analisti, paga molto un asset (circa 17 volte gli utili; per Equita Sim 15) rispetto all’ultima operazione nel mercato dell'Europa orientale, in cui Vienna Insurance ha valutato Aegon circa 15 volte gli utili.





Fra i dossier sul tavolo di Philippe Donnet, quello polacco (più di quello russo dov’è elevato il rischio Paese) rappresentava il potenziale deal a cui il consiglio di amministrazione della compagnia triestina e tutti i grandi azionisti del gruppo che siedono anche in Cda puntavano molto. E il mandato che era stato dato al Ceo per un rilancio era anche piuttosto largo, sempre però all’interno del massimo rigore finanziario che ha contraddistinto la compagnia assicurativa durante la gestione Donnet. Disciplina da seguire a maggior ragione nell’ultimo anno di piano dove in ballo, oltre al raggiungimento degli sfidanti target, c'è anche la riconferma per l’amministratore delegato. Tanto che il mercato non ha battuto ciglio dopo la notizia della gara persa (titolo sopra la parità).





Ma mettendo sul piatto 2,5 miliardi cash, con un enterprise value di 2,7 miliardi sostenuto da una gara affollata, il big teutonico delle polizze guidato da Oliver Baete ha raggiunto un accordo con l’assicurazione britannica Aviva, in ritirata dal mercato continentale, per acquistare la controllata polacca, più il 51% delle attività di bancassicurazione in joint-venture con il colosso spagnolo Santander. Un acquisto che segue quello Italiano, in cui Allianz (in tandem con la francese Cnp) e Amanda Blanc, Ceo di Aviva, avevano già fatto affari.

Completando il programma di vendita dei propri asset europei e asiatici iniziato l'anno scorso, la compagnia con base nella City intende ora utilizzare i proventi delle cessioni (7,5 miliardi di sterline in contanti) per concentrarsi sul proprio core-business nel Regno Unito, in Irlanda e in Canada. "Abbiamo compiuto progressi significativi con il nostro piano di riduzione del debito e, al momento giusto, daremo un sostanziale ritorno di capitale agli azionisti. Il nostro focus strategico è ora sulle nostre attività più forti nel Regno Unito, Irlanda e Canada, dove abbiamo forti posizioni di mercato e notevole potenziale di crescita", ha spiegato infatti la top-manager nell’annunciare il closing con la compagnia bavarese.

Allianz ha battuto le offerte rivali di Generali e dell'assicuratore olandese Nationale-Nederlanden e nei prossimi 12 mesi, periodo in cui il deal verrà perfezionato dopo i relativi via libera delle authority competenti, diventerà “il quinto assicuratore per premi lordi incassati e il secondo nel ramo vita” del Paese, raddoppiando i ricavi in un’area a forte crescita, “un mercato chiave”, come ha più volte ribadito anche lo stesso Donnet, per il business assicurativo.

(Segue: le valutazioni e i piani di Allianz sull'area. La strategia di Generali)