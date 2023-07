Altavilla si butta nello sport: rilevato il 20% della Foodball di Zanetti

Altavilla rileva il 20% di Foodball e sborsa 120mila euro: il nuovo business dell'ex Ceo di Ita

Alfredo Altavilla, ex amministratore delegato di Ita Airways, entra nel business della consulenza sportiva a fianco di un grande ex campione dell’Inter. Il quasi sessantenne manager tarantino, già pupillo di Sergio Marchionne in Fca, qualche giorno fa è diventato consigliere d’amministrazione e socio di Foodball srl e consigliere della controllata Oltre Consulting srl.

Altavilla ha rilevato il 20% di Foodball sborsando 120mila euro: la società è presieduta dall’argentino Javier Zanetti, già apprezzato difensore e vede come amministratrice delegata Maria-Cristina Russo, primo azionista col 40%. Gli altri soci sono col 34% Le Fattorie Riunite srl che fa capo allo stesso Zanetti e col 6% residuo Julio Salomon Harari. A vendere le azioni ad Altavilla il 10% cadauno sono stati Zanetti e la Russo. Foodball ha da poco costituito proprio la Oltre Consulting di cui ha il 70% mentre il restante 30% è della stessa Russo.