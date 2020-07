Amazon: 1.600 nuove assunzioni fisse in Italia entro 2020

Amazon annuncia 1.600 nuove assunzioni a tempo indeterminato entro la fine del 2020 in Italia. Lo comunica Amazon Italia in una nota sottolineando che questo incremento "portera' la forza lavoro dell'azienda a un totale di 8.500 dipendenti, rispetto ai 6.900 di fine 2019, in piu' di 25 sedi in tutta Italia". Queste nuove opportunita' di lavoro sono destinate "a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza in ambiti come lo sviluppo di software, la linguistica, la logistica, le risorse umane e IT presso il nostro Centro Direzionale di Milano, i Centri di Sviluppo di Torino e Asti; il nostro Servizio Clienti di Cagliari; i nostri Centri di Distribuzione, Depositi di Smistamento e magazzini Prime Now, in tutto il Paese".

Amazon: 4,5 mld ricavi in Italia nel 2019, tasse per 234 mln

Nel 2019, i ricavi totali delle attivita' di Amazon in Italia sono stati di 4,5 miliardi di euro. Lo comunica Amazon Italia in una nota spiegando che il "contributo fiscale complessivo e' stato di 234 milioni di euro". Il contributo, sottolinea l'azienda, si divide in due parti: "le imposte sostenute direttamente da Amazon sono pari a 84 milioni di euro. Le tasse versate come datore di lavoro ne costituiscono una parte importante; le imposte indirette che abbiamo raccolto per ulteriori 150 milioni di euro come risultato delle nostre attivita' in Italia". Nel 2019 Amazon ha investito 1,8 miliardi di euro in Italia, di cui 168 milioni di euro come spese in conto capitale (ovvero infrastrutture: centri di distribuzione, uffici e data center).

Amazon: in 10 anni contributo a Pil Italia per 7,6 mld

Amazon ha contribuito al prodotto interno lordo in Italia per 7,6 miliardi di euro tra il 2010 e il 2019. Questo valore e' pari a circa 1,5 volte il Pil annuale della Regione Valle d'Aosta. Lo comunica Amazon Italia in una nota, riportando i dati dello studio Keystone, sottolineando che "attraverso gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, Amazon concorre alla creazione di ricchezza e alla crescita economica dell'Italia".

Amazon: in 10 anni investiti 5,8 mld per digitalizzazione

Nel 2019 Amazon ha investito 1,8 miliardi di euro in Italia, un risultato in crescita rispetto all'1,4 miliari del 2018, per soddisfare i clienti e supportare la trasformazione digitale dell'economia per un totale di 5,8 miliardi di euro dal lancio di Amazon.it 10 anni fa. Lo comunica Amazon Italia in una nota sottolineando che "cio' include sia le spese in conto capitale sia le spese operative". Per effetto indiretto di questi investimenti, prosegue l'azienda, "piu' di 120.000 nuovi posti di lavoro sono stati creati nel 2019, ad esempio nei settori edilizio, logistico e dalle oltre 14.000 piccole e medie imprese italiane che usano la nostra vetrina Amazon Made in Italy o servizi come Logistica di Amazon per incrementare la propria attivita' e esportare i prodotti italiani in tutto il mondo.

Amazon: investimenti per 100% energia rinnovabile entro 2025

Sono in corso ulteriori investimenti in sostenibilita' per raggiungere il 100% di energia rinnovabile in tutte attivita' entro il 2025 e raggiungere le zero emissioni di Co2 nella propria attivita' a livello globale entro il 2040, dieci anni in anticipo rispetto all'obiettivo dell'accordo di Parigi. Lo comunica Amazon Italia in una nota. Viene ribadito cosi' l'impegno del gigante dell'ecommerce di trasformarsi in una azienda a impatto zero. Tra i programmi messi in campo per raggiungere questi obiettivi c'e' "Shipment Zero", per rendere "pulite" tutte le spedizioni effettuate da Amazon. "Raggiungeremo questo obiettivo per il 50% delle nostre spedizioni entro il 2030. Amazon sta inoltre investendo in energia eolica e solare per raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2025", evidenzia ancora. Inoltre, l'azienda punta sull'acquisto di 100.000 veicoli elettrici per le consegne, il piu' grande ordine di sempre di veicoli elettrici per le consegne. Il 19 settembre 2019 Amazon e Global Optimism hanno annunciato il Climate Pledge, un impegno a raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi con 10 anni di anticipo. Amazon e' il primo firmatario di questo impegno. In quest'ottica, Amazon intende investire 2 miliardi di dollari per sostenere lo sviluppo di tecnologie e servizi che favoriscano la decarbonizzazione e contribuiscano a preservare il pianeta e 100 milioni di dollari in progetti di riforestazione e soluzioni per la mitigazione del clima.