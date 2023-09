Amazon accelera nell'AI: fino a 4mld di investimenti in Anthropic

Amazon investe nell'AI e punta sui modelli di chatbot di Anthropic

Amazon, il gigante dell'e-commerce statunitense, mette gli occhi sul colosso dell'IA Anthropic: l'azienda fondata da Jeff Bezos ha infatti annunciato di voler investire fino a 4 miliardi di dollari nella società statunitense di intelligenza artificiale, che sta sviluppando un concorrente di ChatGPT, accelerando la corsa globale verso queste tecnologie.

Con questa partnership, il gigante della vendita al dettaglio online e del cloud prenderà una partecipazione di minoranza in Anthropic, che ha sviluppato Claude, un chatbot che compete con ChatGPT, il popolare strumento di intelligenza artificiale di Open AI. Da parte sua, Anthropic utilizzerà i chip di Amazon Web Service (AWS) - la più grande azienda di cloud al mondo - sviluppati appositamente per la creazione di modelli di apprendimento automatico.

La chiave di questo accordo, secondo Amazon, è l'accelerazione dei futuri modelli di chatbot di Anthropic, a cui avranno accesso gli utenti di AWS. Anthropic quest'anno ha raccolto diverse centinaia di milioni di finanziamenti e Dario Amodei, fondatore dell’azienda, è considerato tra gli imprenditori più esperti al mondo del settore. Sull’AI generativa e le sue applicazioni negli ultimi dodici mesi si sono create molte aspettative. Aziende hanno investito miliardi e centinaia di startup sono nate per cercare nuovi prodotti in grado di soddisfare un mercato degli investimenti in costante crescita.