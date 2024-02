Amazon e BMW vincono la prima causa civile in Spagna per bloccare i falsi

Amazon ha denunciato o segnalato per indagini oltre 1.300 criminali in tutto il mondo

L'Unità Crimini di Contraffazione di Amazon (CCU) e il Gruppo BMW hanno vinto una causa civile congiunta - la prima di questo tipo in Spagna - contro quattro truffatori locali che hanno tentato di vendere parti e accessori BMW contraffatti in tutta Europa. La sentenza del Tribunale dei marchi dell'Unione Europea di Alicante ha stabilito che i malfattori hanno infranto la legge, trasgredito le politiche di Amazon e violato i marchi registrati del Gruppo BMW cercando di vendere prodotti contraffatti, tra cui tappi per valvole, stemmi e portachiavi.

Amazon adotta misure proattive per impedire l'inserimento di prodotti contraffatti sul suo negozio online e lo monitora costantemente. In questo caso, Amazon ha rilevato attività sospette utilizzando strumenti avanzati di apprendimento automatico e ha collaborato con il Gruppo BMW per verificare che i prodotti in questione fossero contraffatti. Per gestire il caso, Amazon ha fatto chiudere gli account di vendita degli imputati, ha eliminato le inserzioni di prodotti contraffatti collegate al caso e ha rimborsato in modo proattivo i clienti coinvolti. La CCU di Amazon, istituita per identificare e smantellare le organizzazioni dedite alla contraffazione, ha lavorato a stretto contatto con il Gruppo BMW e ha intentato una causa congiunta contro i truffatori.

"Amazon applica la tolleranza zero per i prodotti contraffatti e continuerà a perseguire i malfattori ovunque essi operino", ha dichiarato Kebharu Smith, Direttore della CCU di Amazon. "Questa sentenza è una vittoria significativa. Lavorando in collaborazione con brand come il Gruppo BMW, possiamo bloccare con successo i contraffattori e impedire che gli articoli falsi raggiungano i nostri clienti o vengano venduti in altri punti della filiera". "Quando Amazon e il Gruppo BMW mettono a disposizione le loro capacità investigative, la loro esperienza e le loro risorse tecnologiche per identificare e colpire congiuntamente i contraffattori, la nostra lotta contro i malintenzionati diventa molto efficace e fruttuosa. Siamo orgogliosi di quanto siamo riusciti a realizzare insieme finora al fine di mantenere i clienti al sicuro dai malintenzionati e siamo motivati a continuare a lavorare a stretto contatto per ottenere un impatto duraturo. Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione", ha dichiarato il Dr. Jochen Volkmer, Responsabile del Diritto della Proprietà Intellettuale, Marchi e Design del BMW Group.

Amazon impiega una serie di tecnologie di protezione automatizzate per impedire che i prodotti contraffatti vengano venduti sul suo negozio online. Nel 2022, i sistemi di Amazon hanno bloccato più di 800.000 tentativi di apertura di nuovi account di vendita da parte di malintenzionati, prima che questi potessero mettere in vendita anche un solo prodotto, e più del 99% delle inserzioni sospettate di essere fraudolente o contraffatte sono state bloccate o rimosse grazie alle protezioni automatiche e proattive di Amazon. Amazon è impegnata a perseguire i malintenzionati e lo fa attraverso il lavoro della CCU. Amazon lavora a stretto contatto con i marchi e le forze dell'ordine in tutto il mondo per perseguire i malintenzionati. Nel 2022, la CCU di Amazon ha denunciato o segnalato per indagini oltre 1.300 criminali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'UE e in Cina.