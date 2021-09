Amazon Italia, annunciate 3mila assunzioni: aperte oltre 500 nuove posizioni

Amazon, previste 3mila assunzioni in Italia entro il 2021

"Entro il 2021 ci saranno 3mila nuove assunzioni e arriveremo a 12.500 dipendenti in Italia". Lo ha dichiarato Mariangela Marseglia, Vicepresidente e Country manager di Amazon.it e Amazon.es.

"Entro il 2021 avremo 50 siti ed entro fine dell'anno una presenza molto importante in Italia", ha aggiunto la manager spiegando l'importanza dell'innovazione nella vita aziendale. Attualmente sono aperte oltre 500 nuove posizioni a tempo indeterminato, di cui più di 50 in ambito tecnologico.

"Un imprescindibile binomio”, ha aggiunto, “è quello tra clienti e dipendenti. Un dipendente contento che lavora in posto di lavoro dove si senta rappresentato, inclusivo ed equo è molto più in grado di innovare e fare cose buone per i clienti".