Amazon, Jeff Bezos pronto a lasciare: a luglio Andy Jassy sarà il nuovo ad

Momento di arrivi e partenze in casa Amazon: il fondatore e ceo Jeff Bezos, durante l'assemblea degli azionisti, ha annunciato ufficialmente il suo addio, nell'aria già da febbraio. Dal 5 luglio il timone del colosso dell'e-commerce passerà nelle mani del capo dell'area cloud computing Andy Jassy, mentre Bezos diventerà presidente esecutivo del board di Amazon. Il tempismo è "sentimentale", ha detto nell'assemblea annuale degli azionisti annunciando la sua uscita, che cade non a caso nel 27esimo anniversario di Amazon. Bezos ha assicurato agli investitori che Jassy è ben noto in azienda, essendo stato in Amazon quasi quanto lui. "Diventerà un leader eccezionale e ha tutta la mia fiducia", ha spiegato, "lo garantisco, non lascerà che l'universo ci renda normali".