Amazon, previsti licenziamenti anche in Italia

Amazon, previsti tagli al personale anche in Italia

Mentre emergono e per ora non sono confermate ipotesi di circa 10mila licenziamenti nella struttura “corporate” di Amazon, specie negli Usa, "aggiustamenti" sui livelli di personale sono possibili anche in Italia, dove il gruppo attualmente conta circa 17mila occupati. Ad affermarlo all’Ansa, Mariangela Marseglia, vicepresidente e country manager Amazon Italia e Spagna.

Fonti dell'azienda precisano comunque che "non c'è nessuna decisione per quanto riguarda l'Italia". "Dopo aver tanto assunto stiamo avviando un processo di verifica generale anche per il nuovo contesto economico - spiega Marseglia a margine dell'assemblea Anci - che potrebbe sfociare" nei primi mesi 2023 "in aggiustamenti, che nel caso non saranno indiscriminati".

"Dato l'attuale contesto macroeconomico, e considerando la rapida crescita in termini di assunzioni che abbiamo vissuto per diversi anni, alcuni team necessitano di una riorganizzazione. Ciò, in alcuni casi, significa che determinati ruoli non sono purtroppo più necessari. Non prendiamo queste decisioni alla leggera e stiamo lavorando per supportare tutti i dipendenti impattati."