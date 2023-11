Amazon si allea con Hyundai: ora anche le auto si comprano online

Non solo vestiti, gadget e accessori tecnologici, ora su Amazon si possono comprare anche le auto. Il colosso americano dell’e-commerce e la casa automobilistica sudcoreana, Hyundai, hanno annunciato un'ampia partnership strategica per offrire ai clienti nuove esperienze innovative.

La sua collaborazione include il lancio della vendita online di veicoli Hyundai negli Stati Uniti da parte di Amazon nel 2024, la scelta di Amazon Web Services (AWS) come fornitore cloud preferito da parte di Hyundai per facilitare la trasformazione digitale e l'arrivo dell'esperienza Alexa Built-in sui veicoli Hyundai di prossima generazione. In particolare, i concessionari per la prima volta nel 2024 potranno vendere veicoli nel e-commerce americano di Amazon e Hyundai sarà il primo marchio disponibile per l'acquisto da parte dei clienti.

Questa nuova esperienza di acquisto digitale renderà possibile per i clienti acquistare una nuova auto online, per poi ritirarla o farsela consegnare dal concessionario locale. "Hyundai è un'azienda molto innovativa che condivide la passione di Amazon nel cercare di rendere la vita dei clienti migliore e più semplice ogni giorno - ha affermato Andy Jassy, amministratore delegato di Amazon - La nostra ampia partnership strategica dovrebbe fare proprio questo, dal cambiare la facilità con cui i clienti possono acquistare veicoli online, a semplificare l'uso di Alexa nei veicoli Hyundai per l'intrattenimento, lo shopping, le regolazioni della casa intelligente e il controllo del calendario".