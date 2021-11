Anas, vertice rosa: Giaconia da Fs in pole position per il ruolo di Ceo

Nomina in arrivo per l'Anas dopo un duro braccio di ferro tra i partiti

Il nuovo amministratore delegato di Anas, dopo mesi di attesa, dovrebbe essere nominato il 22 novembre. In pole position, dopo un duro braccio di ferro tra i partiti, una scelta femminile interna del gruppo Fs: Maria Annunziata Giaconia. In tandem, secondo i rumors, con un direttore generale scelto anche lui all'interno del gruppo pubblico.

Lo scrive Il Messaggero aggiungendo che la fumata bianca era attesa visto che i vertici sono scaduti da aprile e che Massimo Simonini, Ceo uscente, indicato nel 2018 quando ministro dei trasporti era Danilo Toninelli, è stato fortemente penalizzato e criticato per il caso degli indennizzi milionari elargiti alla concessionaria di Vito Bonsignore per il progetto, poi abortito, dell'autostrada Ragusa-Catania a pedaggio.

Giaconia attualmente amministratore delegato di Mercitalia Rail

Maria Annunziata Giaconia è attualmente amministratore delegato di Mercitalia Rail e tra le prime donne in Europa a ricoprire un ruolo così prestigioso. Tutto da definire invece il percorso della nuova società pubblica per la gestione delle partecipazioni nelle autostrade a pedaggio.

Il ruolo di Anas

Il decreto Infrastrutture prevede infatti lo scorporo da parte di gruppo Fs delle autostrade Anas in gestione diretta senza pedaggio e pure di quelle con tariffa. Alle Fs resterà tutto il resto, ossia le strade regionali e provinciali.

Le autostrade, invece, torneranno nel patrimonio statale (azionista il ministero dell'Economia, in controllo funzionale congiunto con il ministero alla Mobilità). Nascerà quindi una newco che, come di norma accade per le società in house, potrà evitare di mettere a gara europea le tratte autostradali in questione.



L'obiettivo consiste nel definire con l'Antitrust Ue una concessione in scadenza al 2052 (oggi è al 2032). Naturalmente, nulla vieta di immaginare che, ottenuta la proroga, la newco possa essere parzialmente privatizzata e magari fusa con Autostrade per l'Italia.