Andrea Agnelli, la holding Lamse chiude il 2022 con ricavi in aumento

Andrea Agnelli, la holding Lamse chiude il 2022 in utile

Lamse, la holding personale d’investimento controllata e presieduta dall'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e i cui soci sono lui e la sorella Anna, ha pubblicato il bilancio al 31 dicembre 2022.

"La società – secondo quanto spiega Calcio e Finanza – dopo un utile di 73mila euro nel 2021, ha fatto registrare un nuovo utile, in crescita a 205mila euro, con ricavi in aumento a 594mila euro (420mila euro nel 2021). La liquidità della holding è passata dagli oltre 8 milioni di euro del 2019, quando era quadruplicata rispetto all’esercizio precedente, ai 7,6 milioni del 2020, ai 2,3 milioni del 2021, per scendere ora ai circa 2 milioni del 2022 Un calo legato anche in questo caso all’aumento degli investimenti nel corso dell’ultimo anno per quanto riguarda una riorganizzazione del portafoglio degli investimenti".

"Nel corso del 2022, Lamse ha incrementato invece a 14,9 milioni di euro gli investimenti detenuti nel fondo di investimento lussemburghese denominato Lamse Alternative Investments RAIF. Nel corso del 2022 Lamse ha sottoscritto 1.958 quote di nuova emissione. Le immobilizzazioni finanziarie legate a partecipazioni e titoli sono salite così complessivamente a 23,3 milioni di euro rispetto ai 22,9 milioni del 2021. Infine, il patrimonio netto di Lamse si assesta sui 25,6 milioni di euro, a fronte di un capitale investito immobilizzato (CI) appunto di 23,3 milioni. Si tratta di un leggero aumento rispetto ai 25,3 milioni del 2020", riporta Calcio e Finanza.

