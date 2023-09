Pensioni, detassazione delle tredicesime e aumento minime: ecco come

Pensioni, Quota 103 anche nel 2024. Più soldi per le minime

Detassazione delle tredicesime, stretta al Superbonus e aumento delle pensioni minime. Oltre che bonus benzina, bollette e sgravi in busta. Sono queste le misure su cui sta lavorando il governo Meloni in vista della Manovra 2023. A livello di tempistiche: per le pensioni è probabile che il piano finisca nella legge di bilancio, per tredicesime e bonus edilizi invece potrebbe arrivare un provvedimento ad hoc che preceda la finanziaria.

In particolare, sul capitolo pensioni, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, interpellato da La Stampa ha confermato che ci sarà Quota 103 anche nel 2024: questo consentirà a chi ha 62 anni e 41 di contributi di andare in ritiro anticipato. Mentre Quota 41 rimane un impegno di legislatura: si pensa anche a un ampliamento dell’Ape sociale.